Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor

Fahiş fiyatlara karşı ihtiyaca göre vergilerin yeniden düzenlenmesi, bazı ürünlere ihracat sınırlaması, bazılarına da alım garantisi gibi tedbirler alacak.

Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda ürününde fahiş fiyat artışları olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki artışa bir çözüm bulunması için verdiği talimat sonrası kurumlar harekete geçiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatlardaki fahiş fiyat sorununu çözeceğiz açıklamasından sonra Gıda Komitesi bu hafta toplanarak bazı ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarına karşı alınabilecek tedbirleri masaya yatıracak.

GIDA KOMİTESİ'NDE KİMLER VAR

Gıda Komitesinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bulunuyor

ÜRÜN BAZLI TEDBİRLER

Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre Komite’nin ana gündemi; pandemi sürecinde talebin arttığı tarım ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışlarının önlenmesi olacak.

UCUZ TÜKETİM SEFERBERLİĞİ

Ucuz tüketim seferberliği dahilinde ürün bazında tedbirler alınacak.

İhtiyaca göre vergilerin yeniden düzenlenmesi, bazı ürünlerde ihracat sınırlamasına gidilmesi, kritik ürünlere alım garantisi verilmesi gibi adımlar masada olacak. Önümüzdeki dönemde stok ve piyasa takibinin etkin şekilde yapılması da sağlanacak.

YAĞDAN MAMAYA KADAR

Toplantıda üretim, ticaret, stoklama, dağıtım, ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler ve maliyetleri düşürecek yapısal çözümler değerlendirilecek. Bir önceki Gıda Komitesi toplantısında 270 ürünün yakın takibe alındığı açıklanırken, bu toplantıda da özellikle son günlerde fiyatları aşırı artış gösteren zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması ve yumurta gibi ürünler için adımların atılması bekleniyor.

İHTİYACA BAĞLI İHRACAT

Geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyacın arttığı limon, soğan, patates gibi ürünlerde ihracat izne bağlanırken bu toplantıda da ürün bazlı ihtiyaç analizi yapılarak hangi ürünler için ihracat izni gerektiği değerlendirilecek.