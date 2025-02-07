Gıdada hileli ürün tespit edilmeyen 18 şehir

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Halk sağlığını tehdit edenlere geçit yok...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atılan gıdaları ifşa ediyor.

Bu kapsamda 63 ilden toplamda 90 firma, sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler nedeniyle kırmızı listeye alınırken taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi aldatan bine yakın firma da turuncu listeye girmişti.

18 İL GIDA GÜVENLİĞİNDE HİÇ HİLE YAPMADI

Aylardır süren çalışmada vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasına yönelik çok sayıda bilgilendirme yapılırken bu kez de gıdada hiç hilenin yapılmadığı 18 şehir merak edildi.

Yapılan denetimler sonucunda 18 ilde hiçbir firmanın hile yapmadığı görüldü.

İŞTE O ŞEHİRLER...

Gıda güvenliği konusunda tam not alan iller şöyle:

"Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Uşak, Van"

EN ÇOK HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

Diğer yandan en çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, börek, peynir, baharat, süt ve süt ürünleri yer aldı.

Zeytinyağına tohum yağı karıştırılırken dana diye at ve eşek eti yedirildi.

Ayrıca et ürünlerine tavuk eti karıştırılırken, peynirlerde yağ oranlarının düşürüldü. Baharatlarda gıda boyası gibi hileler yapıldı.