Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu sene yeniden Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Bu festivale katılamayanlar ise 3 dakikalık kısa turumuz sayesinde, tüm görüntülere ulaşabilecek.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden birisi olan TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Gençlere her türlü fırsatı sunan ve onların icatlarını ödüllendiren festivale katılım oldukça yoğun.

İstanbul'daki yağışlı havaya rağmen ziyaretçiler TEKNOFEST'e gelerek, yerli ve milli icatları yerinde görme şansı elde ediyor.

Ancak İstanbul dışında olanlar ve çok istekli olmalarına rağmen festivale katılma şansı bulamayanlar var.

Festivale gelme fırsatı olmayanlar için TEKNOFEST alanından 3 dakikalı bir video hazırladık.

Bu video sayesinde festivale gitme fırsatı olmayanlar, alanda sergilenen yerli ve milli icatlarımızı görme şansı elde edecek.

3 DAKİKALIK TEKNOFEST GEZİSİ

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde on binlerce kişi teknoloji alanında yarışarak, hünerlerini sergiliyor.

Gençler önce hayal ettikleri ardından gerçeğe dönüştürdükleri icatları TEKNOFEST alanında sergileme imkanı buluyor.

TEKNOFEST alanında sadece gençlerin icatları değil, yerli ve milli olan tüm uçak ve araçlarımız sergileniyor.

Ziyaretçiler, 2023 yılında yollarda olacak olan TOGG, Akıncı, Gökbey gibi birçok yerli ve milli icatları görme şansı elde ediyor.

Gidemeyen vatandaşlarımız için TEKNOFEST alanında bir gezinti yaparak, kısa bir video hazırladık.

3 dakikalık video, festivale katılma fırsatı bulamayanlar için birbirinden güzel görüntüler barındırıyor.

Gidemeyenler için TEKNOFEST'ten görüntüler VİDEO