Giderek yayılan kızamık hastalığı ile ilgilli her şey! Tedavisi nedir, nasıl bulaşır? Son dönemlerde giderek yayılan kızamık hastalığı vatandaşları tedirgin ediyor. Kızamık hastalığının nedenleri, tedavi yöntemi ve nasıl bulaştığını derledik.

ensonhaber.com

Türkiye’de en çok çocukluk çağında görülen kızamık hastalığı artışı yaşanıyor…

Pandemi süreci ile geçen bir dönemin ardından vatandaşlar salgın haberleri duyduğunda ürkebiliyor.

Son dönemlerde vakalar giderek artarken insanlar bu salgının nasıl bulaştığını ve tedavi yöntemini araştırmaya başladı.

İşte o sorulardan birkaçının cevabı;

Kızamık nedir?

Kızamık virüsünün neden olduğu tüm ve tüm vücutta deri döküntüsü, grip benzeri semptomlara neden olan bir hastalık.

Nasıl bulaşır?

Kızamık, genellikle yüksek ateş ve halsizlikle kendisini gösterir.

Aynı zamanda enfekte olan kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması esnasında tarafa saçılan damlacıkların solunması ve hasta kişilerin dokunduğu nesnelere temas edilmesiyle bulaşır.

Belirtileri

Virüs bulaştıktan sonra hemen hemen 8-12 gün sonra ortaya çıkar.

Kulak arkasında başlayan döküntü, birkaç saat içerisinde baş, boyun ve ardından da tüm vücuda yayılır.

Kızamığın belirtileri;

-Burun akıntısı, hapşırma ve soğuk algınlığı belirtileri

-Yüksek ateş

-Halsizlik

-Göz yaşarması

-Kuru öksürük

-Boğaz ağrısı

-Yorgunluk

-Ağız içinden gelen küçük gri beyaz lekeler

-Vücutta döküntü

Saydığımız belirtilerden 2-4 gün sonra ilerleyen dönemlerde de kızamık döküntüsü başlar. Kızamık döküntüsü ise vücutta küçük kırmızı veya kahverengi, yassı ya da hafif kabarık noktalar şeklinde görülür.

Kızamık döküntüsü, yüz ve baş bölgesinden başlar ve aşağıya doğru yayılım gösterir.

Döküntüler gövdede birleşme yoğunluğu gösterirken, kol ve bacaklarda ayrı ayrı lezyonlar olarak belirleniyor.

Döküntülerin yaşandığı dönemde vücuttaki ateş 40-41 dereceye kadar yükselebilir.

Döküntüler 4 gün boyunca devam ederken, hafif bir soyulma ile başladığı gibi yukardan aşağıya solarak kaybolur.

Döküntülerin solması sonrasında vücuttaki ateş düşer.

Kızamığın nedenleri ve risk faktörleri

Çocukluk çağında daha sık görülen kızamık her yaş grubunda saptanabiliyor.

Kızamık; aşısız olmak, uluslararası seyahat, A vitamini eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilir

Teşhis nasıl konur?

Hastalığın tanımı çoğunlukla doktor kontrolü ile saptanabiliyor. Kızamık hastalığı deri döküntüsü ve ağız içinde çıkan lekelerden tespit edilir. Başka hastalıklarla karıştırılma ihtimaline karşı ise kan testi ile hastalık ortaya çıkartılabilir.

Tedavisi

Kızamığın bulaşmasını engelleyen en önemli faktör aşı…

Aşı yaptırmayanlar için ise tedavi yöntemlerinden birkaçı şu şekilde;

-Bol sıvı tüketimi

-Ateş düşürücü ilaçlar

-Öksürük ve boğaz ağrısını engelleyici nemlendiriciler

-A vitamini takviyesi

-Bebekler dahil aşılanmamış kişiler, virüs bulaşmasından 72 saat sonra kızamık aşı yaptırmalıdır.

-Hamileler ve bağışıklığı düşük kişilerde serum globülini adı verilen protein enjeksiyonu kullanılabilir.

Virüse maruz kaldıktan 6 gün içerisinde verildiğinde bu antikorlar kızamık oluşumunu engeller ve şikayetleri azaltabilir.