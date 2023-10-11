Gigi Hadid sessiziliğini bozdu: Filistinliler için umutlarım Yahudilerin zarar görmesini içermiyor Hamas-İsrail savaşında yaşanan sivil can kayıplarına dikkat çeken Filistin kökenli ünlü model Gigi Hadid, hem Müslüman hem de Yahudi arkadaşlarına iyi dileklerini yollayarak çatışmanın bir an önce durmasını istedi.

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Dünyanın gündeminde Hamas-İsrail savaşı var.

7 Ekim sabahı başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Hamas'ın İsrail şehirlerine sızarak yaptığı saldırılara İsrail, Gazze'yi bombalayarak cevap verdi.

Her iki tarafta da ölü sayıları bini geçerken yaralıların sayısı ise artıyor...

Bu kapsamda İsrail'in hedef gözetmeksizin Gazze bombardımanı ve Hamas'ın saldırısında yaşanan sivil kayıplar dünya kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

İsrail'in sivilleri hedef almasına tepki

İsrail'in şiddetli ve sivilleri hedef alan bombardımanları her zamanki gibi ölüm saçıyor.

Kamuoyunda tanınan birçok isim de bu bombardımana tepki gösterdi.

Gigi Hadid sessiziliğini bozdu

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in kızı olan ve Filistin davası savunuculuğu ile tanınan ünlü model Gigi Hadid ise çatışmalar sürerken sessizliğini koruyordu.

Kendisine yönelik tepkiler ardından sessizliğini bozan ünlü model Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"Ölenlerin çoğu sadece çocuk"

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Hadid, “Düşüncelerim bu haksız trajediden etkilenen herkesle ve bu çatışmanın yok ettiği masum canlarla… Ki bunların çoğu sadece birer çocuk.” ifadelerini kullandı.

"Filistinliler için umutlarım Yahudilerin zarar görmesini içermiyor"

Hem Müslüman hem de Yahudi arkadaşlarına iyi dileklerini gönderen güzel model, "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor." dedi.

Sivil ölümlerine de dikkat çeken Filistin kökenli Hadid, "Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketi ile uyumlu değildir ve bu harekete hiçbir faydası yoktur.” ifadelerine yer verdi.