Giorgia Meloni'den mülteci krizi açıklaması: Türkiye'ye milyarlarca euro harcadık

Fransa ile yaşanan mülteci krizine yönelik açıklamalarında Meloni, 2016'da imzalanan göç anlaşmasını hatırlatarak, "Türkiye'ye milyarlarca euro harcadık" dedi.

Fransa ile İtalya’nın arası, mülteciler nedeniyle gerilmiş durumda…

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa ile yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklamalarında Avrupa ölçeğinde bir çözüm gerekliliğini vurgularken, İtalya’nın konuyla artık tek başına ilgilenebilecek durumda olmadığının altını çizdi.

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK gemilerine yönelik izledikleri politikaya tepki gösteren Fransa'nın bu tepkisini, anlaşılmaz, haksız ve agresif olarak niteleyen Meloni, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç anlaşmasının altını çizdi.

"Türkiye'ye milyarlarca euro harcadık"

Meloni, "Doğu rotasındaki göçmen gelişlerini yönetmek için Türkiye'ye milyarlarca euro harcadık, biz İtalyanlar buna yüz milyonlarca euro ile katıldık. Burada da bir Avrupa ölçeğinde çözümün inşa edilmesini istiyorum. AB içinde herkesin aynı haklara sahip olduğunun teslim edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Fransa’nın anlaşılmaz ve haksız olan agresif tepkisinden çok etkilendim”

Meloni’ye açıklamaları sırasında, göçmenleri kurtaran STK gemilerine limanlarını açmakta direnen İtalya'nın davranışını anlaşılmaz tercih olarak niteleyip, İtalya’dan alacağı 3 bin 500 göçmene ilişkin yeniden yerleştirme programını durduran Fransa'nın tepkisinin hatırlatıldı.

Konu üzerine Meloni, "Fransız hükümetinin benim açımdan anlaşılmaz ve haksız olan agresif tepkisinden çok etkilendim. Kamuoyunun bir kısmının da bundan az da olsa etkilendiğini düşünüyorum." dedi.

“Topraklarımıza bu yıl 90 bin insan girdi”

Fransa’nın limanlarını açtığı Ocean Viking gemisinin 234 göçmen taşıdığını, İtalya'nın ise yılbaşından bu yana 90 bin göçmeni karşıladığına dikkati çeken Meloni, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yeniden yerleştirme anlaşmasının durdurulacağından bahsediliyor. Ulusal topraklarımıza bu yıl 90 bin insan girdi. 13 ülkenin parçası olduğu yeniden yerleştirme anlaşmasına göre bunun yüzde 10'dan daha azı 8 bin kişinin (13 ülke arasında) yeniden yerleştirilmesi gerekiyor. Şu ana dek 117 kişi yeniden yerleştirildi, bunun 38'i Fransa'da. O zaman bu mekanizmada bir şeylerin yürümediğini anlıyorsunuz.”

“Göç sorununun, şimdiye kadar yönetildiği gibi idare edilemeyeceğine inanıyorum”

Fransa'ya ‘sizi kızdıran nedir’ diye çıkışan Meloni, şöyle devam etti:

“İtalya'nın Akdeniz'deki göçmenler için tek liman olması gerektiği gerçeği mi? Böyle bir şey hiçbir anlaşmada yazmıyor. Bunu ortaklarımıza sormak istiyorum. İtalya'nın, Afrika'dan gelen göçmenlerin karaya çıkacağı ilk yer olması gerektiğine mi inanılıyor? Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Göç sorununun, şimdiye kadar yönetildiği gibi idare edilemeyeceğine inanıyorum."

İtalya'nın sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla suçlamasına da karşı çıkan Başbakan Meloni, Fransa'nın ilk kez bir STK gemisine liman açtığını söyledi.

Meloni, "İtalya'ya 'sorumlu davranmadı' denildiği sıralarda küçük teknelerle gelen 600 kişi karşılanıyordu, yine aynı gün 234 kişi taşıyan Ocean Viking nedeniyle diplomatik ilişkiler es geçiliyor. Samimi olmak gerekirse bu bana başka bir şeye ihanet etme riski taşıyan çok güçlü bir tepki gibi geliyor.” sözlerini kaydetti.

“Ortak bir çözüm olarak AB'nin dış sınırları korunmalı”

Meloni, bu sorun karşısında yapılabileceklerini sıralarken şunları kaydetti:

"Bizim Avrupa'nın tek giriş kapısı olduğumuza karar verebiliriz ki ben buna katılmıyorum, bunun için bu görevi üstlenmedim. İkinci şık; her zaman Fransa ve Yunanistan'la kavga edemeyeceğimizi düşünüyorum. Ortak bir çözüm olarak AB'nin dış sınırları korunmalı. Bunu Macron'a, Scholz'a, von der Leyen'e de teklif ettim: (göçmen teknelerinin) Kalkışları engelleyecek, Kuzey Afrika ülkeleriyle görüşecek, oralarda karşılama merkezlerinin kurulmasını sağlayacak, kalkınma işbirliği için bir AB misyonu."





İtalya- Fransa arasındaki göçmen krizi

İtalya'nın, bu hafta içinde Akdeniz'de göçmenleri kurtaran 4 STK gemisine önce limanlarını açmakta direnmesi, ardından da liman verdiği 3 geminin 2'sindeki göçmenleri acil sağlık koşullarına göre seçerek tahliye etmesi, söz konusu 4 gemiden 1'ine limanlarını açan Fransa'nın sert tepkisini çekti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın STK gemilerini kabul etmemesindeki ısrarın anlaşılmaz bir tercih olduğunu kaydetmişti.

İtalya'yı sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla suçlayan Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmenleri yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını duyurmuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Fransa'nın bu tepkisini orantısız bulduğunu söylemişti.