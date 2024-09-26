Giorgia Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi New York’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin görüşmeden servis edilen fotoğraflardaki bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu devam ediyor.

Bu kapsamda New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurula hitap etti.

Cumhurbaşkanı, bunun dışında birçok isimle görüşme yaptı.

Onlardan biri de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu.

ORTA DOĞU VE UKRAYNA GÖRÜŞÜLDÜ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın, Meloni ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ikili ilişkiler bağlamında, münasebetlerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu’nun en kısa sürede yapılması yönündeki ortak isteğin yinelendiği bildirildi.

Konuya ilişkin bir açıklama da İtalya Başbakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt vardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "İkili ilişkiler bağlamda, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu’nun en kısa sürede toplanması yönündeki ortak istek yinelendi." ifadesi yer aldı.

MELONİ'NİN BAKIŞLARI

Görüşmeden servis edilen fotoğraflarda ise samimiyet dikkat çekti.

Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran bakışları gözlerden kaçmadı.

CUMHURBAŞKANI ABD'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı.

Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.