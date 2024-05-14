Giresun Valiliği halka açık alanlarda alkol tüketimini yasakladı Giresun Valiliği'nin halka açık alanda alkol tüketiminin yasaklandığını bildiren kararı, bazı çevrelerin tepkisini çekerken kararın dayanağı kanun maddelerine de duyuruda yer verildi.

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Giresun Valiliği'nin alkol kararı, kamuoyunun gündeminde.

Valilik, halkın güvenlik ve huzurunu bozacak kamuya açık alanlarda alkol tüketimini engellemek üzere bir adım attı.

Yayınlanan kararla, açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin kararı, özellikle sosyal medyada ve muhalif kesimde yine içeriğine bakılmaksızın tepkilerle karşılandı.

Kararın hukuki dayanağı ilgili kanunlar

Kararın hukuki dayanakları da içinde ayrıntılarıyla belirtilen Valilik kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Giresun il sınırları içerisinde açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol içilmesinin engellenmesine dair karar karar tarihi ve karar sayısı: 13.05.2024 - 2024/01



Hukuki dayanak: Bu karar;



a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,



b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,



c) 4250 sayılı İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu



d) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

Kararın kapsamı

Valilik, kararın amaç ve kapsamını şu ifadelerle duyurdu:

"Amaç: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınmıştır.

Kapsam: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Genel esaslar: Giresun il sınırlan içerisinde, kamunun istifadesine açık olan ve yetkili mercilerce alkol tüketimine dair ruhsatlandırma yapılmamış mahallerde alkol alarak vatandaşların sükun ve huzurunu bozanların alkol ve türevi maddelerin özendirilmesinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında;

Alkol kullanımı yasak olan bölgeler

a) Giresun ili sahil kısmında, kumsalda ve kayalıklarda, Aksu Deresi, Batlama Deresi, Büyük Güre Deresi ve Küçük Güre Deresi kenarında,

b) Parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda,

c) Meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerde, kale içinde ve çevresinde,

d) Piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda,

e) Her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde,

f) İbadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde,

g) Terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda,

h) Otogar ve terminallerde, alt veya üst geçitlerde,

i) Otoyol ve karayolları ile mahalle yollarının kenarlarında,

j) Seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde ve üzerinde,

Açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır."