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- Giresun Valisi: İlk bulgularda cinsel istismar yok
Giresun Valisi: İlk bulgularda cinsel istismar yok
7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili ilk raporu açıklayan Giresun Valisi Enver Ünlü, ""Herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil." dedi.
- AA
- 01.07.2020 - 15:41
Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 kilometre mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin Giresun Valisi Enver Ünlü'den açıklama geldi.
Vali Ünlü, "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek." dedi.
ÖN OTOPSİ RAPORU
Minik İkranur’un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürülmüş, ön otopsi raporundaki ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadığı belirtilmişti.
Bu arada İknanur'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.