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Giresun Valisi: İlk bulgularda cinsel istismar yok

Giresun Valisi: İlk bulgularda cinsel istismar yok

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili ilk raporu açıklayan Giresun Valisi Enver Ünlü, ""Herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil." dedi.