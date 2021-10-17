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    Giresun'da 6 kişi ıspanaktan zehirlendi

    6 kişinin ıspanaktan zehirlenmesinden sonra Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi uyarısında bulundu.
    • DHA
    • 17.10.2021 - 18:13
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    Giresun'da 6 kişi ıspanaktan zehirlendi

    Giresun'da aynı işletmede çalışan 6 kişi, dün akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

    ZEHİRLENENLER TABURCU OLDU

    Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişi, taburcu oldu. Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi.

    "ALINAN ISPANAKLARI TÜKETMEYİN"

    Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Giresun da 6 kişi ıspanaktan zehirlendi #1

    Giresun da 6 kişi ıspanaktan zehirlendi #2

     

     

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