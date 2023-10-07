Giresun'da balıkçıların palamutta umudu sönüyor! Hamsi için umutlandılar... Balıkçılar geçen balık av sezonunda hamside yaşadıklarını bu sezon da palamut avında yaşadıklarını ve şu ana kadar palamut avından umduklarını bulamadıklarını söyledi.

İHA

Balıkçılar 1 Eylül itibariyle vira bismillah dedi...

Av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar için sezon başladı.

Giresun’un Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, geçen balık av sezonunda hamside yaşadıklarını, bu sezon da palamut avında yaşadıklarını ve şuana kadar palamut avından umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Özellikle son yıllarda Doğu Karadeniz’de hamsi ve palamut avında balıkçıların hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı.

"Yok denecek kadar az palamut avı yapıldı"

Arslan şu ifadelere yer verdi:

Her sezon daha kötüye giden bir sezon yaşıyoruz. Geçen sezon Batı Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanırken, Doğu Karadeniz’de.



Bu sezona geldiğimizde ise yine Doğu Karadeniz’de palamut görünmedi. Bir balıkçı olarak ben bile palamut balığını Batı Karadeniz’den gelen tezgahlarda görmeye başladım. Bu sene avcımız da tüketicimiz de bol miktarda palamut beklemesin.

"Deniz suyunun soğuması bekleniyor"

Doğu Karadeniz’de palamuttan sonra hamsinin de olmayacağı endişesini taşıdıklarını ifade eden Arslan, şunları söyledi:

Bilinen bir şey vardır palamut az olursa hamsi bol olacak beklentisi vardı o da henüz deniz suyu soğumadığı için yok. 1 Eylül’de ’Vira bismillah’ diyerek başladığımız sezonun ardından bir ay geçti ama Doğu Karadeniz’de ne gırgır ne de kıyı balıkçıları için av yok diyebiliriz.



Hamsinin de bu zamanlarda çıkmamasına neden olan etkenler var. Bunlardan biri de henüz deniz suyu sıcaklığının düşmemesidir. Şuanda Karadeniz su sıcaklığı çok yüksek. Hamsi avı için biraz daha deniz suyunun soğumasını bekleyeceğiz. Şu anda avlanan da Marmara hamsisidir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)