Giresun'da fındık zirai tonu teğet geçti Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının yüksek kesimlerde kısmi zirai dona sebep olsa da orta ve sahil kesimlerinde fındığa fayda sağladığı açıklandı.

İHA

Türkiye'nin kış mevsimi kurak geçti...

Yaşanan kuraklık ardından Mart sonunda yoğun kar ve yağmur yağışları başladı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen yağışlar bir yandan vatandaşları mutlu ederken bir yandan da korkutuyor.

Bahar mevsiminde ağaçların çicek açmasıyla meteoroloji zirai dona karşı uyardı.

Çicek açan birçok ağaç zirai dondan etkiledi.

Soğuk havaların yaşandığı bir kentte Giresun oldu.

Orta kesimlerde fındığa fayda

Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının yüksek kesimlerde kısmi zirai dona sebep olsa da orta ve sahil kesimlerinde fındığa fayda sağladığını söyledi.

"Kar yağışı ile zirai don teğet geçti diyebiliriz"

Kurak geçen kış aylarının ardından mart sonu ve nisan ayı başlarında yağan kar ve yağmurun fındığın su ihtiyacını karşıladığını ifade eden Keşap Ziraat Odası Başkanı Şahin şöyle dedi: