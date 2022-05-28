Giresun'da rahmi 23.5 kiloya ulaşan köpek ameliyat edildi

Karnındaki şişlik nedeniyle 40 kiloya ulaşan "Hopul" isimlik köpek ağrılarının artmasından dolayı veterinere götürüldü. hastalık nedeniyle rahmi 23,5 kilograma ulaşan köpek ameliyat edildİ.

Giresun'da merkeze bağlı Kayadibi köyünde yaşayan Hayriye ve Hayrettin Karabıçak çiftinin sahiplendiği köpeğin karnında yaklaşık bir ay önce şişlik oluştu.

Çift, şişliğin son günlerde giderek büyümesi üzerine Hopul'u, Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Giresun Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

Rahmi 23.5 kiloya ulaştı

Çekilen röntgende rahminde iltihap tespit edilen Hopul, veteriner hekimler tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 40 kilogram olan Hopul, hastalık nedeniyle 23,5 kilograma ulaşan rahminin alınmasıyla sağlığına kavuştu.

"Hopul çok şanslı"

Veteriner hekim Taha Kavuş, operasyon sonrası Hopul'un kilosunun yüzde 60'ını kaybedip 16,5 kilograma düştüğünü anlatarak, "Bu ölümcül, çok geciktirilmemesi gereken bir durum. Hopul, sağlığına kavuşması dolayısıyla şanslı." diye konuştu.

Hayrettin Karabıçak ise köpeğin rahatsızlanmasına çok üzüldüklerini belirterek, "Karnından alınan rahime çok şaşırdık, hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık." ifadelerini kullandı.

"Bize sanki evladımızı bağışladılar"

AA'nın haberine göre, Karabıçak, veterinerlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, bize çok yardım ettiler. Bize sanki evladımızı bağışladılar." diye konuştu.