Giresun’da şehit olan Uzman Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi

Giresun’da şehit olan Uzman Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi

Önceki gün etkili olan şiddetli yağışlarda içinde bulunduğu askeri aracın sele kapılması sonrası şehit düşen Çıtır’a Jandarma Bölge Komutanlığı'nda veda edildi.

Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır’ın içinde bulunduğu askeri araç, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesiyle sele kapıldı.

Şiddetli yağışın ardından yaşanan kaza sonrası Çıtır’ın cansız bedeni, dün akşam saatlerinde olay yerinden 4 kilometre ilerideki dere yatağında bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Erdem Çıtır için bugün Jandarma Bölge Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

PROTOKOL TÖRENDE HAZIR BULUNDU

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, şehidin babası Namık Çıtır ile yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

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BABASINA ASKER SELAMI İLE VEDA ETTİ

Oğlunun şehit olan babasını asker selamı ile yolcu etmesi törene katılanları gözyaşlarına boğdu.

ORDU’YA GÖNDERİLDİ

Törende yapılan duaların ardından şehidin cenazesi helikopterle memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesine gönderildi.

Selde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erdem Çıtır’ın emekliliğine 18 ay kaldığı öğrenildi.