Giresun'da şehit olan Uzman Çavuş Sami Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Sel felaketinde bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidin yakınları bir süre tabutu taşıdı.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü.

Yürütülen arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan, Sami Yılmaz'ın naaşı, Ordu-Giresun Havaalanı'ndan askeri uçakla Adana'ya getirildi.

Şehit Sami Yılmaz'ın cenazesi buradan memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit asker için ilçedeki Ağça Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin eşi Gözde Yılmaz, annesi Mediş Yılmaz ve babası Hamit Yılmaz güçlükle ayakta durdu. Şehidin biri kız 4 kardeşi de cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğuldu.

YAKINLARI BİR SÜRE TABUTU OMUZLARINDA TAŞIDI

Bir süre yakınları tarafından tabutu taşınan şehit Sami Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Bahçe ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.