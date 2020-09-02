Dolar
7.3917
0.3271%
Euro
8.7387
-0.4454%
Altın
1941.56
-1.4671%
Borsa
1083.91
-0.1179%
G. Altın
461.329
-1.1449%
Bitcoin
84064.21
-5.0073%
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Giresun'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu

    Giresun’da serinlemek için deniz giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 21:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Giresun'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu

    Giresun’un Piraziz ilçesi Eğrice Plajı’nda akşam üzeri serinlemek için plaja gelerek denize giren iki arkadaştan E.C bir süre sonra suda kayboldu.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Arkadaşının çevredekilere haber vermesinin ardından plajdaki cankurtaranlar, zodyak bot ve plaj işletmecisinin balık teknesiyle arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra suyun dibinde hareketsiz halde bulunan E.C’yi sudan çıkaran cankurtaranlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin de müdahale ederek Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Giresun da serinlemek için girdiği denizde boğuldu #1

    Giresun da serinlemek için girdiği denizde boğuldu #2

    Görüş Bildir