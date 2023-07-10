Giresun'da taşan dere sele sebep oldu! Vatandaş botlarla kurtarıldı

İHA

Karadeniz kıyılarında sel hakim...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlar sele sebep oldu.

Selden birçok il etkilendi.

Yağmurdan etkilenen kentlerden biri de Giresun oldu.

Giresun’un Piraziz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taştı.

İlçenin Eren Mahallesi'nde özellikle etkili olan su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgeye AFAD, DSİ, polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, şöyle konuştu:

Biz uyarıları dikkate alarak tedbirlerimizi almıştık ancak beklediğimizden daha fazla bir yağış oldu. Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taşması sonucu ilçe merkezinde su baskınları yaşandı.



Herhangi bir can kaybı ve kayıp yok ancak ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar oldu. Onlar da ekipler tarafından botlarla kurtarıldı. İlçe merkezindeki su tahliye çalışmaları devam ediyor. Ancak bu gece için de şiddetli yağış uyarısı var. Vatandaşlarımızın zemin ve bodrum katlarında kalmamaları konusunda uyarıyoruz.