Giresun’daki sel felaketi sonrası İHH yardıma koştu

İnsani Yardım Vakfı, Giresun’daki felaketin ardından bölgedeki arama kurtarma, tahliye ve beslenme faaliyetlerini sürdürüyor. İHH ekipleri ayrıca Dereli’deki felaketi havadan görüntüledi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan sağanak yağışla birlikte Giresun’da dereler taştı, birçok yol ulaşıma kapandı.

Sel nedeniyle Dereli ilçesine ana yoldan ulaşım sağlanamadı.

ALTYAPI ÇÖKTÜ

Çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. İlçede elektrik kesintisi meydana geldi, su şebekesi çöktü, altyapı tamamıyla kullanılamaz hale geldi.

ENKAZ KALDIRILIYOR

Kayıplar için AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükselirken enkaz kaldırma çalışmalarına da devam ediliyor.

İHH, YARDIMA KOŞTU

‪Bölgedeki felaketi haber alır almaz harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Komisyonuna bağlı Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, ilk günden itibaren bölgedeki çalışmalara destek oldu.

İHH Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, bölgede hem tahliye hem de arama kurtarma çalışmalarına başladı.

İstanbul, Bursa, Sakarya, Konya, Ağrı, Samsun ve Ordu’daki ekipler bölgeye sevk edildi. İHH ekipleri, ilk etapta 15 gün boyunca 50 kişilik ekibiyle bölgede hizmet vermek için planlamasını yaptı.

AFET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İHH ekipleri, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına da katkı sağladı. Bu kapsamda ekipler, selin şehirde açtığı yarayı gözler önüne sermek amacıyla drone ile hasarı görüntüledi.

GİRESUNLULAR TEK TEK ARANDI

Sağanak yağışın ardından İHH İletişim Merkezi de harekete geçti. Afetin gerçekleştiği Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde İHH sistemine kayıtlı bulunan bağışçılar, afetzedelerle iletişime geçti.

Aranan kişilerin bir ihtiyaçları olup olmadığını tespit edildi ve gelen talebe göre ekiplerin bölgedeki çalışmalarına yön verildi.

Afetzedelere, vakıf tarafından geçmiş olsun dilekleri iletildi.

5 FARKLI KALEMDE YARDIM

İHH’nın Giresun’da bugüne kadar 2 bin kişiye sıcak çorba dağıttığı, İHH Kadın Kolları’nın, psikososyal destek için bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, 3 adet Off-Road aracının engebeli arazide tahliye çalışmalarına katkı sağladığı, Hatay’dan yola çıkan İHH Mobil Aşevi’nin, bugün bölgede hizmet vermeye başlayacağı ve hayat normale dönene kadar ilçeden ayrılmayacağı, son olarak afetzedelere temiz su ulaştırıldığı belirtildi.