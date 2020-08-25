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    Giresun'daki sel felaketinden etkilenenler için 2,5 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Giresun'daki sel felaketinde vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız." dedi.
    • AA
    • 25.08.2020 - 10:51
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    Giresun'daki sel felaketinden etkilenenler için 2,5 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız." dedi.

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