- Haberler
- Gündem Haberleri
- Giresun'daki sel felaketinden etkilenenler için 2,5 milyon TL'lik kaynak aktarılacak
Giresun'daki sel felaketinden etkilenenler için 2,5 milyon TL'lik kaynak aktarılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Giresun'daki sel felaketinde vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız." dedi.
- AA
- 25.08.2020 - 10:51
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...