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Haber Merkezi

Türkiye art arda iki kaza ile sarsıldı.

Tüm uyarı, tedbir ve eğitimlere rağmen yollarda sık sık kazalar meydana gelse de bu iki kaza hem lokasyonu hem de meydana geliş şekli ile diğerlerinden farklı bir etkiye sebep oldu.

ART ARDA İKİ KAZA

İlk kaza haberi 2 Nisan'da geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara istikametine ilerleyen otomobil gişelerde ödeme yapan tıra arkadan çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.

Daha sonra ortaya çıkan görüntüler, aracın hızını, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

AYNI YERDE AYNI ŞEKİLDE

Bu kazadan tam 2 gün sonra bugün (7 Nisan) aynı yerden bir kaza haberi daha son dakika ekranlarına düştü.

Aynı yerde bir başka araç yine tıra arkadan çarptı ve sürücü hayatını kaybetti.

KAZALARIN ORTAK NOKTASI AŞIRI HIZ

Hurdaya dönen araç olay yerinden kaldırılırken hız kadranının 140 km'de takılı kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Aynı yerde yaşanan bu iki trajik kazanın benzerlikleri Türkiyenin gündemine otururken yollardaki gişe uygulamaları da tartışma konusu oldu.

FİZİKİ GİŞELER GÜNDEME GELDİ

Son 20 yıllık süreçte ulaşım alanında kilometrelerce duble yollar, otobanlar yapılırken teknolojinin bu kadar ilerlediği bir çağda fiziki gişe uygulamasının devam etmesi eleştirildi.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın konu hakkındaki çalışmaları akıllara geldi.

Bakanlık tarafından, hızlı ve güvenli ulaşımın sürekliliğini sağlama kapsamında hizmete geçirilen ücretli yollarda fiziki gişe uygulamalarının dönüşümü kademeli şekilde yürütülüyor.

FİZİKİ GİŞELER DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Hem ulaşımda sürdürülebilirlik, gelir takibi ve güvenlik açısından oluşturulan fiziki gişeler tek tek kaldırılıyor.

Fiziksel gişelerin yerini ise teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı sistemler alıyor.

Kaldırılan gişelerin yerine kamera ve sensör sistemleri yerleştiriliyor.

Bu sistemler araçların plakalarını okuyarak geçişi otomatik olarak kaydediyor.

Bu sistem sayesinde araçlar durmaksızın yollarına devam ederken, özellikle yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı bu yöntem sayesinde ciddi oranda azalıyor.

25 NOKTADA ARTIK SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ VAR

Bu sistemlere ise Serbest Geçiş Sistemi adı veriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğün'ce işletilen otoyol ağında bugüne kadar yapılan çalışmalarla toplam 25 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşümü tamamlandı.

Türkiye genelinde kalan 81 adet gişe alanının da önümüzdeki süreçte Serbest Geçiş Sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor.