Gıyabında boşadı! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın kimdir?

Teslim olma nedeni için “aile meselesi” diyen Mehmet Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Peki Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın kimdir?

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın gündemdeki yerini koruyor.

Aydın, tutuklanarak, cezaevindeki işlemlerinin ardından tek kişilik karantina koğuşuna gönderildi.

Akabinde gözler Mehmet Aydın'ın eşi olarak bilinen Sıla Aydın'a çevrildi. İhanet iddialarıyla evliliğine dair soru işaretleri oluşturan Aydın çifti hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Mehmet Aydın boşandı mı? Mehmet Aydın kiminle evli, eşi kimdir? Sıla Aydın kimdir? gibi sorular araştırılıyor.

İşte Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın hakkında merak edilenler..

MEHMET AYDIN BOŞANDI MI?

Teslim olma nedeni için “aile meselesi” diyen Mehmet Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı.

Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti.

Şimdi ise karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek.

MEHMET AYDIN'IN EŞİ SILA AYDIN KİMDİR?

2016 yılında Bursa’da tanışan Mehmet Aydın ve aslen Samsunlu olan Sıla Aydın, arkadaş olarak ilişkilerine başladı. O dönem Çiftlik Bank sistemini yeni kurup para kazanmaya başlayan Mehmet Aydın, Sıla Aydın ile 7 ay sonra, 31 Mart 2017 günü görkemli bir düğünle evlendi.

Aydın, eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü.

Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı.

Kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, “Tek suçum Mehmet Aydın’ın eşi olmamdı” dedi. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Sıla Aydın’ın Mehmet Aydın’ı 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı.

Aydın eşiyle tanışma hikayesini “Eşim Bursa Nilüfer’de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da Bursa’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla “Fame Game” oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı.” sözleriyle açıklamıştı.