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    Giyimi nedeniyle Batman'da istenmeyen Hande Yener'in konseri full çekti

    Giyimi nedeniyle Batman'da istenmeyen Hande Yener'in konseri full çekti

    Muhafazakar partilerin giyimini doğru bulmadığı Hande Yener'i Batman'da istememesine karşın düzenlenen konserde, adım atacak yer kalmadı.
    • 09.05.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:50
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    Batman Petrolspor, 62 yıllık tarihinde 26 yıl aranın ardından 3. Lig'de şampiyonluk kazanınca kutlamalara başladı.

    Şampiyonluk kutlamalarında taraftarların eğlenmesi için etkinlik düzenlendi.

    Ünlü şarkıcı Hande Yener'in de şampiyonluk kutlamalarında sahne alması istendi.

    Muhafazakar partiler, Hande Yener'e tepki gösterdi

    Ancak Hande Yener'in Batman'da sahneye çıkacak olması, muhafazakar partiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Giyimi nedeniyle Batman'da istenmeyen Hande Yener'in konseri full çekti VİDEO

    HÜDA-PAR, Saadet ve Yeniden Refah, konseri istemedi

    HÜDA-PAR İl Başkanı Davut Şahin, Hande Yener'in müstehcenlik içerdiğini ifade ederek Batman'da sahne almasını örf ve adetlerine aykırı gördüklerini belirtti.

    Saadet Partisi Batman İl Başkanı Mustafa Yıldız da, bu şekilde dindar nesil yetiştirilemeyeceğini söyledi.

    Yeniden Refah Partisi Batman İl Başkanı Ziyaulhak Yamaç ise yaptığı açıklamada, muhafazakar bir şehirde ateist şarkıcıların sahneye çıkarılmaması gerektiğini ifade etti.

    Gelecek Partisi İl Başkanı Abdulbaki Polat da kültürleriyle bağdaşmayan pop sanatçısının tercih edilmiş olmasını kabullenemeyeceklerine dair açıklama yaptı.

    Giyimi nedeniyle Batman da istenmeyen Hande Yener in konseri full çekti #1

    Belediye geri adım atmadı

    Geri adım atmayan Batman Belediyesi, konseri gerçekleştirerek şampiyonluk kutlamalarında Hande Yener'i sahneye çıkardı.

    Konserde adım atacak yer kalmadı

    Yoğun ilgi gösterilen konsere binlerce Batmanlı katıldı. Konser alanında adım atacak yer kalmazken, taraftarlar Hande Yener şarkılarıyla eğlendi.

    Giyimi nedeniyle Batman da istenmeyen Hande Yener in konseri full çekti #2


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