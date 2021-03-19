Gizem Canbulut olayı nedir? Eren Yıldız tarafından öldürülen Gizem Canbulut kimdir?

Burdur'un Bucak ilçesinde, eski erkek arkadaşı Eren Yıldız tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut, sosyal medyada gündem oldu.

Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı Eren Yıldız tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Gizem Canbulut’un öldürülmesine tepki gösteren vatandaşlar, #gizemcanbulut etiketini kullanarak paylaşımlarda bulundu.

En çok konuşulan konular arasında yerini alan bu cinayetin ardından, Gizem Canbulut olayı nedir? sorusu hakkında araştırmalar başladı.

Peki, Gizem Canbulut olayı nedir? Eski sevgilisi Eren Yıldız tarafından öldürülen Gizem Canbulut kimdir? İşte detaylar..

GİZEM CANBULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burdur'un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, 17 Mart tarihinde kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı.

İddiaya göre, eski erkek arkadaşı Eren Yıldız ile Gizem Canbulut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma esnasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı.

Hakkında tam bilgi bulunmayan Gizem Canbulut, 17 yaşında kadın cinayetine kurban gitti. Canbulut'un aylar önce, ''Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay'' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

GİZEM CANBULUT CİNAYETİ NEDİR?

Burdur'un Bucak ilçesinde 17 Mart tarihinde meydana geldiği bilinen olayda, bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören 17 yaşındaki Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu.

Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken Eren Yıldız kaçarak evlerine gitti. Daha sonra olisi arayıp olayı ihbar eden Eren Yıldız, evine gelen polise teslim oldu.

İhbarın ardından parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 17 yaşındaki Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız, dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Yıldız poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde, Gizem’i 2 yıldır tanıdığını, 4 ay sevgili olduklarını ve genç kızın ailesi istemediği için ayrıldıklarını belirtti.

Eren Yıldız, “Ayrıldıktan kısa süre sonra Instagram hesabından benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi sahte hesaplardan paylaşılıyordu. Kimin yaptığını bilmiyordum. 8 - 9 ay bu şekilde devam etti. Gizem’in yaptığını düşünerek kendisine sordum. Bana sadece bir hesap açtığını söyledi. Bana, ‘Sen ekran fotoğraflarını alıp bana at, ben silmeyi biliyorum’ dedi. Ben de kendisine atmaya başladım. O da fotoğraflarımı attığım hesabı kapatıyordu. Bu tür kapatmaları sadece hesap sahibi yapabilir. Gizem’in açtığına inandım. Olaydan bir gün önce, akşam saatlerinde cep telefonundan Gizem’i aradım. 'Konuyu nasıl çözeceğiz?' diye sordum.'Buluşalım yüz yüze konuşalım' dedim. Kabul etti. Olay günü Gizem’e mesaj attım. ‘Neredesin’ dedim. 'Okul civarındayım' deyince, Yunus Emre Parkı'na geçeceğimi söyleyip orada buluşalım dedim. Ben evden çıkarken sürekli yanımda taşıdığım, bıçağın içinde bulunduğu montumu giydim. Öğlen 12.00 gibi buluştuk. ‘Bu işler senin başının altından çıkıyor. Bu hesapları sen açıyorsun’ dediğimde bağırmaya başladı. Sinirlendi ve ‘Ben yapmadım’ dedi. Israr edince kendisinin yaptığını söyledi. 'Niye yaptın?' diye sorunca da aramızda itiş kakış oldu. Bana, ‘Senin hayatını karartacağım. Benim olacaksın. Yoksa seni rezil ederim’ dedi. ‘Polise şikayet edeceğim’ dedim. ‘İstediğin kadar polis araştırsın, bir şey bulamaz’ dedi. O sırada çok sinirlenmiştim. Bıçakladığımı hatırlamıyorum. En son Gizem’i kanlar içerisinde yerde gördüm. Çok korktum. Bıçağı atarak olay yerinden uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Eve gittikten sonra anne babasına olanları anlattığını kaydeden Yıldız, '''Beni polise teslim edin' dedim. Ellerimi yıkadım. Tişörtümü çıkardım. Sonra ailem polisi aradı. Gizem’in bütün amacı ve böyle davranmasının sebebi benle muhabbet etmeyi sürdürmek, başka kızlarla konuşmamamı, arkadaşlık yapmamamı istemesidir.” dedi.