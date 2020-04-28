Gizemli hayırsever, bu kez de Kastamonu'da ortaya çıktı

Kastamonu’da 16 mahalle bakkalındaki yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcu gizemli bir hayırsever tarafından ödendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na çerçevesinde gizemli hayırseverler, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu.

Adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, mahalle bakkallarına gelerek vatandaşların veresiye borçlarını ödemek için harekete geçti.

GİZEMLİ HAYIRSEVER, 16 MAHALLENİN BORÇLARINI ÖDEDİ

Kastamonu’da 16 mahalle bakkalını tek tek gezen gizemli hayırsever, vatandaşların veresiye borçlarını hesaplattırarak tüm borcu kapattı.

Borçlarını ödemek için mahalle bakkalına gelen vatandaşlar ise borçlarının ödendiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Gizemli hayırsever, Ramazan ayında yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcunu ödemiş oldu.

"BORÇLARINI ÖDEYEMİYORLAR, BANA KARŞI MAHCUP OLUYORLARDI"

Bakkal sahibi İsmail İmancıoğlu, “Benim bildiğim kadarıyla ilimizde 16 civarında bakkalın veresiye borcu kapatılmış. Bu da 80 bin lira civarında tutuyormuş diye duydum. Allah razı olsun kapatan kişilerden. Allah hayırseverlerimize sağlık sıhhat versin. Ben müşterilerime söyledim, onlarda dualarını esirgemiyorlar. Hiç kimse borçlanmak istemez. Herkesin işi gücü olsa borcunu rahat ödemek ister. Kendilerini arıyordum, bazılarının durumları yoktu. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz diyorlardı, bana karşı mahcup duruma düşüyorlardı. Allah razı olsun onların da borcu kapandı, ben de alacaklarımı aldım. Zaten bizim çok bir karımız olmuyor, cüz'i miktarlarda para kazanıyoruz. Ben, alacağımı alamayınca dükkanıma mal koyamıyorum. Ben de en azından Ramazan ayında dükkanıma mal alma imkanı buldum, rahatladım. Borçlarının kapandığından dolayı müşterilerim de rahatladı . Allah böyle yardımsever kişileri hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin.” diye konuştu.

"BENİ KİMSEYE SÖYLEME, SADECE DUA ETSİNLER YETER"

Dükkanda oturduğu sırada kapının önüne bir araç geldiğini ve içeriye girdiğini anlatan İmancıoğlu, “Ben hayırseverim, ismimi vermek istemiyorum. Gösterin, kimin ne kadar borcu var diye sordu. Defterini bir açar mısın dedi. Ben de defteri açtım ve benden isimleri istedi. İsimleri aldı, ne kadar borçları olduğunu yazdı. Toplam 6 bin 223 TL civarında müşteri borcu çıktı. Parayı cebinden çıkartıp verdi. Beni kimseye söyleme dedi. Sadece bana dua etsinler, başka bir şey istemiyorum dedi. Allah razı olsun o kişiden. Bana da zaten ismini vermedi. Ben de müşterilerimi tek tek arayıp aynı şekilde konuyu anlattım. Bana bir hayırsever sahibi geldi, borcunu kapattı diye söyledim. Onlar da sevindi, biz de sevindik alacaklarımızı aldık diye. Müşterilerimiz mağdur olmadı, bizler de mağdur olmadık. Allah başımızdan böyle hayırseverleri eksik etmesin. Başka yerlerde de böyle mağdur insanlar var, inşallah hayır sahipleri o insanlara da böyle yardımcı olur.” diye konuştu.

"SALGIN NEDENİYLE BORCUMUZU KAPATAMAMIŞTIK"

Borcu silinen müşterilerden Deniz Bir ise, borcunun ödenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Borcumu kapattığından dolayı hayırsevere teşekkür ediyorum. Dualarım hep sizinle olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bakkala olan borcumuzu kapatamamıştık. Bakkala benim bin 250 lira borcum bulunuyordu. Hayırseverden Allah razı olsun, borcumuzu kapatmış. Borcum kapandığından dolayı çok mutlu oldum. Allah razı olsun herkesten. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi.