Global Call Help Turkey nedir, ne demek? Global Call Help Turkey Türkçe anlamı

Sosyal medyada #HelpTurkey etiketiyle Global Call Help Turkey görseli paylaşılmaya başlandı. Bunun üzerine kullanıcılar, ''Global Call Help Turkey nedir, ne demek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarının ardından milyonlarca vatandaş, yardım çağrısında bulunmak için harekete geçti.

Sosyal medya kullanıcıları, orman yangınlarına dikkat çekmek için Twitter ve Instagram hesapları üzerinden çeşitli etiketlerle paylaşımda bulundu.

Bu etiketlerden biri de #HelpTurkey etiketiyle paylaşılan ''Global Call Help Turkey'' görseli oldu. Kullanıcılar, ''Küresel Çağrı'' anlamına gelen bu paylaşımı yayarak ülkelerin, Türkiye'ye destek olmasını talep etti.

Bunun üzerine ''Global Call Help Turkey nedir, ne demek?'' sorusunun yanıtı, kullanıcılar tarafından merak konusu oldu.

Peki Global Call ne demek, Help Turkey ne anlama geliyor? İşte detaylar...

HELP TURKEY NE DEMEK?

Help kelimesi fiil ve isim olarak kullanılabilmektedir.

İngilizce bir kelime olan Help, fiil olarak ''yardım etmek'' anlamına gelirken isim olarak ''yardım'' anlamına gelmektedir.

Help Turkey'in Türkçe karşılığı ise "Türkiye'ye yardım et" demektir.

GLOBAL CALL NEDİR, NE DEMEK?

Global Call, "Küresel çağrı" demektir.

Instagram ve Twitter'da 'Global Call' ifadesine yer verilerek paylaşılan gönderiler ile Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınlarına dikkat çekilmek istenmektedir.