Glutatyon nedir, hangi besinlerde bulunur? Glutatyon ne işe yarar?

Glutatyon nedir, hangi besinlerde bulunur? Glutatyon ne işe yarar?

Antioksidan ve bağışıklık güçlendirici özelliğiyle öne çıkan glutatyon, koronavirüs tedavisiyle ilgili olarak araştırılıyor. Uzmanlar, glutatyon konusunda uyarıcı açıklamalarda bulunuyor.

Glutatyon tedavisi koronavirüs ile birlikte en çok araştırılan tedavilerin başında geliyor. Güçlü bir antioksidan olan ve sağlığa birçok faydası bulunan glutatyon hakkında uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini dile getiriyor.

Özellikle sosyal medyada gençlik ve iyileştirme iksiri olarak tedavisi pazarlanan glutatyon konusunda mutlaka uzmana danışmak gerekiyor.

Peki glutatyon nedir, hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar..

İşte glutatyon hakkında merak edilen bilgiler..

GLUTATYON NEDİR

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için vücudun ürettiği en güçlü antioksidan, glutatyon vücudun çöpçüsü olarak bilinir.

Glutatyon oranı vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir.

Sağlıklı kalmak, performansınızı artırmak, hastalıkları önlemek ve yaşlanmanın etkilerinden korunmak, bağışıklık işlevi ve enflamasyonun kontrolü için glutatyon düzeyleri yüksek tutulmalıdır.

Araştırmalar yüksek glutatyon düzeylerinin kas hasarını azalttığını, kasların iyileşme süresini kısalttığını, kas kuvveti ve dayanıklılığını artırdığını ve metabolizmayı yağ depolama yerine kas yapımına kaydırdığını göstermektedir.

GLUTATYON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Beslenme dışındaki bir diğer yöntem ise dışarıdan glutatyon almaktır. Glutatyon damardan serum olarak alınabilir. Uygulanacak doz serum ile karıştırılarak hazırlanır. Hazırlanan serum damardan 15-20 dakika içinde vücuda verilir. Hekimin önerisi doğrultusunda ortalama 8-10 seans haftada 1-2 kez olacak şekilde uygulanır.

GLUTATYON NE İŞE YARAR?

Glutatyon işlemlerinde vücuda verilen enzim miktarları ve çeşitleri vücut üzerinde oksidatif stresi ve olası etkileri engellemiş olur.

Vücutta glutatyon seviyesinin artırılması yeni kanser hücrelerinin oluşmasını engeller ve olası kanser hücrelerini ortadan kaldırır.

Enerji depolaması ve vücuda aktarılması sonucunda bağışıklık sistemleri güçlenmekte ve vücutta olası hastalıklara karşı bir kalkan oluşturulmaktadır. İmmün sistemin daha efektif çalışması bu tür enzim hareketleri ile mümkün olmaktadır.

Cilde istenilen nem oranını sağlayarak hücrelerin yenilenmesine ve cildin güzelleşmesini sağlar. Hücre yenilenmesi ve oksit seviyesinin azalması, doğrudan cildin iyileşmesi anlamına gelir.

Vücuda istenilen protein ve vitaminleri sağlaması sedef hastalığının etkilerinin azalmasını sağlar. Cilt hücrelerinin güçlenmesi deri hastalıklarının önlenmesi bakımından da önemlidir.

Hücre yenileyici etkileri sayesinde karaciğer yağlanması sorunu yaşayan kişilere fayda sağlar. Deri hücrelerinde olduğu gibi, iç organların da daha hızlı iyileşmesini sağlayan uygulama, aynı zamanda daha güçlü bir fizyolojiye sahip olmamızı sağlamaya yardımcı olur.

Dolaşım sistemi üzerindeki etkileri bir çok sistematik sorunu olumlu yönde etkileyen uygulama, bir çok hastanın dolaşım problemlerinde olumlu sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır.

Vücutta insülin direncini artırır ve sonucunda Parkinson hastalığı belirtilerini gözle görünür biçimde azaltır.

Otoimmün hastalıklardan kaynaklanan kronik hastalıkların azalmasında etkili olur.

Vücutta kan şekerinin yarattığı etkiyi azaltmakta diyabetin kişilerde oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirger.

Solunum yollarında iltihap gibi riskleri engelleyerek belirtileri azaltır ve hastaların azaltılmasını sağlar.

Sigara dumanının etkileri sonucunda vücutta birikmiş olan ağır metalleri temizlemektedir.

Vücuda salınan enzimler sayesinde kasların çalışmaları hızlanmakta ve istenilen etkiye kavuşulmaktadır. Uzun vadede daha güçlü ve hızlı hareket edebilen kas yapısına sahip olunmasına yardımcı olur.

GLUTATYON HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?