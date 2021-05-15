Adını UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne yazdıran Göbeklitepe’de bulunan ‘P18’ numaralı dikilitaşın bir kopyası, New York’taki BM Genel Merkezi’nde sergilenecek.

Şanlıurfa’da bulunan ve ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de New York heyecanı yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Göbeklitepe'deki neolitik döneme ait, 'T' biçimindeki 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde sergilenmesi için hazırlıkların başladığını duyurdu.

İKİNCİ ANADOLU ESERİ OLACAK

5,5 metre yüksekliğinde olan taşın kopyasının, BM'ye resmi sanat hediyesi olarak sunulacağı bildirildi.

Böylelikle Göbeklitepe’nin ‘P18’ numaralı taşı, BM Genel Merkezi’nde sergilenecek ikinci Anadolu eseri olarak listede yerini aldı.

Ayrıca evrensel kültür mirasının BM Genel Merkezi’nde kalıcı olarak sergilenmesi, Türkiye için önemli bir tanıtım fırsatı sundu.

Göbeklitepe’deki dikilitaşın kopyası, BM Genel Merkezi’nde sergilenecek VİDEO



2019’DA TEMASLARDA BULUNULMUŞTU

Hititler ile Mısır arasında M.Ö. 1280’li yıllarda gerçekleşen Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihte diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan Kadeş Barış Antlaşması’nın İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki metninin bakırdan yapılan büyütülmüş kopyası, 1970 yılında BM Genel Sekreteri U Thant'a sunulmuştu.

Göbeklitepe'ye ait eserin kopyasının BM’de sergiye sunulması için, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından 2019 yılında ön temaslarda bulunulmuştu.

“TURİZM ADINA GÜZEL BİR GELİŞME”

Göbeklitep’nin yurt dışı tanıtımı sevincini yaşayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “İnanç turizmin başkenti olan Şanlıurfa'nın adının tüm dünyada 'Göbeklitepe' ile anılması bizleri çok mutlu etti. Bakanlığımızın hayata geçireceği projeden dolayı çok teşekkür ediyor.” ifadelerini kullandı

Göbeklitepe'yi ziyaret eden yabancı turistler, buradaki yapının bir benzerinin New York'ta sergilenecek olmasının turizm adına güzel gelişme olduğunu belirtti.