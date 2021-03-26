Göbeklitepe’yi resmeden Lale Turan’a Japonya’dan ödül

Japonya’da düzenlenen resim yarışmasına Göbeklitepe’nin eski ve yeni halini çizerek katılan 10 yaşındaki Lale Turan, ‘Kanagawa Prize’ ödülünü alan ilk Türk çocuğu oldu.

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Lara Turan, Japonya’da düzenlenen 21'inci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'na katıldı.

56 farklı ülkeden 8062 eserin katıldığı yarışmaya Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katılan Turan, 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görüldü.

KAZANAN İLK TÜRK ÇOCUK

Göbeklitepe’nin eski ve yeni halini çizen Turan, Türkiye’den ödül kazanan ilk çocuk oldu.

Piyano ve resim eğitimlerine devam eden Turan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Taşların üzerindeki sembolleri kullanmaya çalıştım. Göbeklitepe'ye hiç gitmedim. Araştırarak ve fotoğraflara bakarak resmi çizdim. Ödül kazanınca mutlu oldum. Daha önce de yarışma kazanmıştım ama bu uluslararası olduğu için sevindim. Heyecan duyarak resim yapıyorum.”

Göbeklitepe'yi resmeden 10 yaşındaki Lara'ya Japonya'dan ödül VİDEO

