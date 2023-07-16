Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı! 39 ilçenin yabancı ikametine kapatıldığı gerçeği yansıtmıyor... Yapılan açıklamada, İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtilerek 10 ilçenin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğunu bildirdi.

AA & Ensonhaber

Yabancılara ikamet izinleri konusu Türkiye'de gündem oluşturdu.

İstanbul'da 39 ilçesinin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı iddialarına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Başkanlık iddiaları yalanlarken, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla durumu detaylandırdı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, 10 ilçesinin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğu aktarıldı.

Göç İdaresi Başkanlığının, mekansal yoğunlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla dönemsel olarak illerde gerek mahalleler gerekse ilçeler nezdinde yabancı nüfusuna ilişkin yoğunluk analizlerini yaptığı, bunu seyreltmeye yönelik tedbirler aldığı ifade edilen açıklamada; bu kapsamda, İstanbul'un 2019'da geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatıldığı kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti;

2021 yılı ocak ayında İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. 2022 yılı ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri de yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla tüm illerimizde, yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı toplam 63 ilde 1169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54'tür.

"10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumda"