Göç İdaresi Başkanlığı'na 382 sürekli işçi alınacak İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'na 382 sürekli işçi alımının, kura, sözlü ve uygulamalı sınavla yapılcağını duyurdu.

AA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadrosu için 382 sürekli işçi alımına ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak; şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne

Sınavların sonucunda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere, güvenlik görevlisi kadrosunda 150 erkek, 50 kadın, temizlik görevlisi kadrosunda 120 erkek, 20 kadın ve şoför kadrosunda 42 erkek alınacak.

Başvurular, 22-26 Nisan'da

Başvurular, 22-26 Nisan'da İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Şınav sonuçlarının adresi

Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihleri ile sonrasında sınav sonuçlarını Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) görebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)