Göç İdaresi Başkanlığı'nda vatandaşlık açıklaması: Seçime ilişkin Türk vatandaşlığı söz konusu değil İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili "vatandaşlık" konusu üzerinden yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA

Türkiye'de seçime sayılı günler kaldı.

Seçim çalışmaları kapsamında tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor...

Yürütülen çalışmalara provakatif paylaşımlar ve iddialar ise kaçınılmaz oldu.

Sözcü Gazetesi'nde "Son iki ayda kaç kişi vatandaş oldu?" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilişkilendirilerek "vatandaşlık" konusu üzerinden Başkanlığı hedef alan iddialar ortaya atıldı.

İçişleri Bakanlığı'nda iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilen paylaşım yapıldı.

Türk vatandaşlığı söz konusu değil

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sadece yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürüttüğü ve köşe yazısında iddia edildiği gibi idare tarafından Türk vatandaşlığı verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

"YSK ile başkanlığımız arasında ortak iş ve işlem olmadığı gibi herhangi bir resmi yazışma da bulunmamaktadır"

Seçmen listesinin askıya çıktığı süreçte Göç İdaresi Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddianın da gerçeklik taşımadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: