Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Suriyelilerin sayısıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli sayısıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve ülkedeki yabancı sayısının şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşıldığı bildirildi.

"Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili gerçek dışı iddialar hakkında basın açıklaması" adı altında yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı;

"ORTAYA ATILAN GERÇEK DIŞI İDDİALAR..."

Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Göç İdaresi Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır.



Geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıt işlemleri de Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 21. maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bahse konu maddede geçici korumadan yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının geçici koruma kayıtlarının en kısa sürede yapılması hüküm altına alınmaktadır.

"YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN KAYDI, VERİ TABANI SİSTEMİNE İŞLENMEKTEDİR"

Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından hastaneden alınan doğum bildirim formu ve ilgili diğer evraklar ile birlikte yeni doğan çocuğun kaydı, tüm bilgileri içerecek şekilde GöçNet veri tabanı sistemine işlenmekte ve söz konusu çocuklara yabancı kimlik numarasını içeren Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmektedir.

"KAMUOYU İLE PAYLAŞILAN SAYILARIN TAMAMI GERÇEK DIŞI"