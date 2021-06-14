Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 işçi alımı: İş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sürekli işçi kadrosuna 225 temizlik görevlisi alımı yapacak. Peki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sürekli işçi alım ilanı, 14 Haziran 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre;

İstanbul (30), Ankara (20), Antalya (10), Aydın (10), Ağrı (15), Balıkesir (12), Bursa (10), Çanakkale (10), Çankırı (30), Erzurum (15), Iğdır (15), Kocaeli (12), Kütahya (18) ve Niğde'de (18) sürekli işçi kadrosuna toplam 225 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Peki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14-18 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların en az ilköğretim en fazla lise mezunu olması, ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş ve başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olması, adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekiyor.

İŞKUR tarafından gönderilecek adayların kura çekimi, 29 Haziran saat 10.30'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi 29 Haziran günü saat 10.30'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonrası belirlenen asıl adayların teslim edeceği belgeler incelendikten sonra şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "www.goc.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Adaylar, COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak.