Göç İdaresi Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı oldu

Göç İdaresi Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göç İdaresi Müdürlüğü'nün statüsünü değiştirerek Göç daresi Başkanlığı'na dönüştürüyoruz" dedi.

Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç İdaresi Müdürlüğü'nün de statüsünün değiştiğini duyurdu.

Göç İdaresi Müdürlüğü, bundan böyle yeni adıyla devam edecek.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞKANLIĞI OLDU

"Son dönemde göç yönteminde de yeni stratejileri ve uygulamaları devreye alıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göç İdaresi Müdürlüğü'nün statüsünü değiştirerek Göç daresi Başkanlığı'na dönüştürüyoruz" dedi.

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