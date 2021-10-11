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    Göç İdaresi Müdürlüğü'nün statüsü değişti! İşte yeni adı...

    Düzensiz göçmenlerin teslim edildiği Göç İdaresi Müdürlüğü'nün adının değiştirilmesine karar verildi. İşte Göç İdaresi'nin yeni statüsü...
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 19:59
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    Göç İdaresi Müdürlüğü'nün statüsü değişti! İşte yeni adı...

    11 Ekim Pazartesi Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonları ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu.

    Erdoğan, "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü" için statü değişikliğine gidildiğini açıkladı.

    Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygula­mak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo­nu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere faaliyetlerini sürdüren Göç İdaresi Müdürlüğü, yeni adıyla devam edecek.

    Haberin akabinde vatandaşlar, Göç İdaresi Müdürlüğü'nün adı mı değişti? Göç İdaresi Müdürlüğü'nün yeni ismi ne oldu? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

    İşte Göç İdaresi'nin yeni statüsü...

    GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YENİ İSMİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göç İdaresi Müdürlüğü'nün statüsünü değiştirerek Göç daresi Başkanlığı'na dönüştürüyoruz" dedi.

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