Göç İdaresi, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Türkiye'de, bu yıl sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı yüzde 136 artış göstererek 59 bin 40 olarak kayıtlara geçti. Ülkesine gönderilen Suriyeli sayısı ise 514 bin 358 oldu.

Türkiye’de kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında ülkeden sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artış gösterdiğini açıkladı.

Buna göre 59 bin 40 göçmen, sınır dışı edildi.

514 bin 358 Suriyeli geri dördü

Gönüllü geri dönüş sayısında da artış sürüyor.

Göç İdaresi, bugüne kadar Türkiye’den 514 bin 358 Suriyelinin gönüllü geri dönüş sağladığını bildirdi.

Açıklamada, “Son 6 yıl içerisinde Avrupa’ya geçen yabancı sayısı 697 bin 394 olarak kayıtlara geçmiştir.” denildi.

183 bin 934 göçmenin girişi engellendi

Sınır güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığının hatırlatıldığı açıklamanın devamında, “Sınır güvenliğimizin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında doğu illerimizde ve güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 183 bin 934 olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Afganistan’a geri gönderilen göçmen sayısı

“Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; 2021’de yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapan 162 bin 996 kaçak göçmen yakalanırken, 2022 yılında bugüne kadar yakalanan kaçak göçmen sayısı 156 bin 167’ye ulaşmıştır” bilgilerinin paylaşıldığı açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Bu sayı mükerrerlikten arındırıldığında ise 132 bin 430 olarak kayıtlara geçmiştir. 2022 yılının ilk 7 ayında Afganistan’a düzenlenen 144 charter (özel uçak) seferi ile 26 bin 309 ve 9 bib 419’u tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 35 bin 728 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Aynı dönemde Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7 bin 214 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir.”

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı

Tüm uyruklarla birlikte bu yılın ilk 7 ayında 59 bin 40 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle sonlandırıldı:

“Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısında yüzde 136 artış olmuştur. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 358 bin 736 olarak gerçekleşmiştir.

17 bin 942 yabancı idari gözetim altında

Terke davet edilip çıkış yapanlarla birlikte bu sayı 386 bin 564’e ulaşmıştır. Geri gönderme merkezi kapasiteleri 20 bine yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleri ile ülkemiz, Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 93 farklı uyruktan 17 bin 942 yabancı idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir.”