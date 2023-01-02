Göç İdaresi Başkanlığı 2022'de 124 bin 441 kişinin sınır dışı edildiğini, Türkiye'de halihazırda 3 milyon 535 bin 898 Suriyelinin yaşadığı belirtildi.

Türkiye son dönemde Avrupa güzergahlı düzensiz göçün geçiş noktası haline geldi.

Suriye'deki 11 yıllık iç savaş sonrasında Türkiye'nin omuzlarına yüklenen göçmen yükünün yanı sıra, bu göç dalgasına karşı güvenlik güçleri büyük mücadele veriyor.

Göç İdaresi'nden 2022 raporu

Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı 2022 verilerini paylaştı.

Buna göre 1 Ocak-31 Aralık arasında göç konusundaki veriler şu şekilde sıralandı:

124 bin 441 göçmen sınır dışı edildi

Ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 280 bin 206 oldu.

Yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensüz göçmen sayısı 236 bin 572 oldu.

Sınır dışı edilen göçmen sayısı 124 bin 441'e ulaştı.

Göç İdaresi'nden 2022 raporu VİDEO

Sınır dışı sayısı yüzde 161 arttı

Sınır dışı sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 161 arttı.

Sınır dışı başarı oranı, sınır dışı sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalmalar düşüldüğünde yüzde 71 olarak kayıtlara geçti.

Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a kapasitesi 20 bin 540'a kükseltildi.

Türkiye'de 3 milyon 535 bin Suriyeli yaşıyor

Ülkemizde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 535 bin 898 olarak tespit edildi.

Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelere 2022 yılında 58 bin 758, bugüne kadar 539 bin 332 Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu dönüş yaptı.

Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimleri kapsamında 2022 yılında 1 milyon 395 bin. 55, bugüne kadar 1 milyon 549 bin 680 kişiye eğitim verildi.

Uyum ve iletişim faaliyetleri kapsamında erişilen kişi sayısı 1 milyon 605 bin 190 oldu.

1024 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı

Göç Danışma Merkezlerinde 1 milyon 164 bin 362 kişiye hizmet verildi. Genel, mesleki, Türkçe, okuma-yazma ve Kur'an kursları gibi eğitim faaliyetleri kapsamında 1 milyon 948 bin 224 kişiye erişildi.

Yabancılar İletişim Merkezine (YİMER) 3 milyon 272 bin 616 çağrı geldi. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve denizlerde mahsur kalma gibi sebeplerle başta olmak üzere acil durum yardımı talep eden 1024 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı.

Mekansal yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi için yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı 63 ildeki 1169 mahalle, yabancıların yeni başvurularına ve adres değişikliklerine kapatıldı.