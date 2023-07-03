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Ülke içerisinde huzursuzluğa sebep olacak kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Yürütülen operasyonlar kapsamında göçmenlerin ülkeden gönderilişi devam ediyor.

Güvenlik güçleri başarılı bir mücadele ortaya koyarken, sosyal medyada ise provokasyon amaçlı asılsız iddialar yayılıyor.

Son olarak 'sınır dışı edilmek için Göç İdaresi'ne getirilen sığınmacılara bizim paralarımızla böyle hizmet ediliyor' başlığıyla bir video dolaşıma girdi.

Paylaşılan görüntülere Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Görüntülerin bir Avrupa ülkesinde kaydedildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Bahse konu görüntülerin ülkemizle hiçbir ilgisinin olmadığı, bir Avrupa ülkesinde çekildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla bir sosyal medya platformundan 'denzyasaoztur' kullanıcı adıyla paylaşılan görüntüyü çeken kişinin Göç İdaresi çalışanı olduğu iddiası da gerçek dışıdır. Başka bir ülkede çekilen ancak sanki ülkemize aitmiş gibi servis edilen, Başkanlığımızı ve ülkemizin düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadelesini hedef alan gerçek dışı görüntülerin tamamen provokasyon amacıyla paylaşıldığı açıktır. Resmi bilgi ve açıklamalara dayanmayan, algı oluşturmaya yönelik bu ve benzeri provokatif paylaşımlara itibar edilmemelidir.