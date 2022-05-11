Göç İdaresi'nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Göç İdaresi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında mültecilere ilişkin çıkışları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'de gündem mülteciler...

Konu hakkında en sert çıkışları yapan isim ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

Özdağ'ın çıkışları, sosyal medyadan yaptığı video ve fotoğraf paylaşımları ise provokasyon olarak değerlendirildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu görsellerin farklı tarihlerde ve iddia edilen yerlerden farklı konumlarda çekildiği açıklamaları yapıldı.

Toplumun tansiyonunu mülteciler konusunda yükselten Özdağ için İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı harekete geçti.

İdare, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"Örtülü istilaya direneceğiz"

Duyurunun ardından Özdağ Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tepkisini gösterdi.

Özdağ, "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz. Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz." dedi.