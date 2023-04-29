Göç İdaresinden Yabancılar İletişim Merkezi açıklaması! Gerçek dışı ve hayal ürünü

İHA

Ülke içerisinde huzursuzluğa sebep olacak şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

Yürütülen operasyonlar kapsamında ülke içerisinden kaçak göçmene izin verilmiyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının yanı sıra provokatif paylaşımlar da yapılıyor.

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar İletişim Merkezi’nde kaçak yabancıların çalıştırıldığı iddia edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, Yabancılar İletişim Merkezinde “kaçak yabancıların çalıştırıldığı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Son dönemde ‘gazetecilik’ adı altında iftira ve yalanlarıyla sistematik bir şekilde Başkanlığımızı hedef alan bir gazete haber müdürünün gündeme taşıdığı ve sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Yabancılar İletişim Merkezi’nde kaçak yabancıların çalıştırıldığı' iddiası tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.



Başkanlığımıza bağlı Yabancılar İletişim Merkezinde (YİMER) görev yapan tüm personel, 4857 sayılı İş Kanunu, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa uygun olarak istihdam edilmektedir.



6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun bir şekilde ülkemizdeki yabancılara yönelik bilgilendirme hattı olarak 7 dilde faaliyetlerini sürdüren YİMER, aynı zamanda kayıt dışı istihdamın önlenmesi kapsamında da ihbar almakta olup bu ihbarlara ilişkin kolluk birimleri ve ilgili kurumlarla hızlı bir şekilde koordinasyon sağlamaktadır.



Ayrıca kurulduğu günden bu yana 17 milyon çağrı karşılayan ve karşıladığı bu çağrılarla insan ticareti mağdurları başta olmak üzere 14 bin 900 insanın hayatını kurtaran YİMER ve Başkanlığımızla ilgili bu tür dezenformasyon ve provokasyon içeren açıklamalar iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur.



Başkanlığımızın itibarını zedelemeye yönelik olarak gazetecilik etik ilkeleri ve ahlaki değerler ile bağdaşmayacak şekilde üretilen yalan ve iftirayı ortaya atan bu kişi hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağının bilinmesini isteriz.