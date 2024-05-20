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Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kalkan-22 operasyonları hakkında bilgi paylaştı.

40 organizatör yakalandı

Bakan Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

14 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-22” operasyonlarında; 40 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı Organizatörlerden; - 37'si tutuklandı. - 3'ünün işlemleri devam ediyor. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek

Operasyon sonucu yakalananlar

- Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;



- Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak’ta Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

- 25 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

- 25'i de tutuklandı ve

- 86 Düzensiz Göçmen yakalandı.



- Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda;

- 7 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

- 4'ü tutuklandı.

- 3'ünün işlemleri devam ediyor.

- 106 Düzensiz Göçmen yakalandı.



- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’ da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda;

- 8 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

- 8'i de tutuklandı.



Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı