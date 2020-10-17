Göçmen karşıtı Yunan, Meriç Nehri hattına duvar örüyor

Sert bir sığınmacı karşıtı politika benimseyen ve sınır hattında insanlık dışı sahnelerin yaratıcısı olan Yunanistan, Türk-Yunan sınırı boyunca ördüğü duvarla göçmen akımını azaltmayı hedefliyor.

Ne pahasına olursa olsun sığınmacıları ülkesine kabul etmeyerek şiddet müdahalesi dahil her türlü önlemi almaktan çekinmeyen Yunanistan, şimdi de sınır boyuna ördüğü duvarlar gündemde.

SES BOMBASINDAN SONRA SIRA DUVARA GELDİ

Geçtiğimiz hafta içinde Türk-Yunan sınır bölgesine yerleştirdiği insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemiyle gündeme gelmesinin ardından Yunan yönetimi, sığınmacı karşıtı bir adım daha attı.

Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis, Ferres bölgesinde yaptığı ziyarette, sığınmacıların Türkiye ilesınırı oluşturan Meriç Mehri üzerinden ülkeye girmesini önlemek için nisan ayına kadar tamamlanacak olan bir duvar hattının inşasının haberini duyurdu.

DUVAR 27 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

“Bu duvarı inşa etmek ve Yunan halkının kendini daha güvende hissetmesini sağlamak görevimizdir.” açıklamasında bulunan Miçotakis, sınır bölgesinde 400 kolluk kuvvetinin de görevlendirileceğini vurguladı.

Yaklaşık 62,9 milyon euroluk dikenli tel ile beraber beş metre yüksekliğinde 27 kilometre uzunluğunda olacağı söylenen sınır duvarı, Yunan hükümetinin tahammülsüz sığınmacı politikasını da kanıtlar nitelikte.