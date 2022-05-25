Petrol
111.58
0.80%
Euro
17.4155
0.69%
Dolar
16.3331
1.60%
Altın
971.16
0.51%
Borsa
2401
0.00%
Bitcoin
484.666
2.24%
BTXN Coin
13.20
-0.52%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Göçmenler, Avrupa'da iş fırsatı sunan ofiste yoğunluk oluşturdu

    İngiltere merkezli kuruluşun Avcılar'da bulunan ofisine iş başvuru için gelen çok sayıda göçmen, kapıda kuyruk oluşmasına neden oldu.
    • 25.05.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göçmenler, Avrupa'da iş fırsatı sunan ofiste yoğunluk oluşturdu

    İstanbul Avcılar'da 2 yıldır hizmet veren ofise, Türkiye'ye yasal yollardan gelmiş ve oturma belgesi olan göçmenler başvuru yapabiliyor.

    Daha önce, 38 ile 96 dolar arasında değişen ücretlerle başvuru kabul eden ofis, yapılan ödemenin iş garantisi olarak algılanması nedeniyle, bu uygulamayı değiştirdi.

    Başvuruların ücretsiz olduğu ilan edilince de çok sayıda sığınmacı, ofiste izdiham oluşmasına neden oldu.

    Erken saatlerde başvuru için gelenler, ofis binası içinde ve önünde kalabalık oluşturdu.

    "Başvurucuların özgeçmişlerini ilgili yerlere iletiyoruz"

    Ofis yöneticisi Gamze Nur Turan, işe yerleştirme kurumu olmadıklarını, yalnızca iş göçmenliği başvurusu aldıklarını belirterek "Daha önce belli bir ücret alıyorduk ancak, yanlış anlaşılmalar nedeniyle ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Başvurucuların özgeçmişlerini ilgili yerlere iletiyoruz. Gelen olumlu ya da olumsuz yanıtları, 6 ay içerisinde telefon mesajı veya mail yoluyla iletiyoruz. Özellikle belirttiğimiz konu, Türkiye için iş başvuruları Göç İdaresi, sığınma başvuruları ise Ankara'daki resmi kurumlara yapılmalıdır. Biz sadece iş göçmenliği için başvuru alıyoruz." dedi.

    Yoğunluk nedeniyle başvuruların internet sitesi üzerinden yapılması planlanıyor

    Yaşanan izdiham nedeniyle, başvuruların internet sitesi üzerinden yapılmasının planlandığını belirten Turan, "Başvuranların tamamına olumlu yanıt verilmesi söz konusu değil. Kuruluşun aldığı başvurular İngiltere'deki merkezde değerlendiriliyor. Ülkelerin ihtiyaçlarına uygun başvurulara olumlu yanıt veriliyor." dedi.

    Göçmenler, Avrupa da iş fırsatı sunan ofiste yoğunluk oluşturdu #1

    Göçmenler, Avrupa da iş fırsatı sunan ofiste yoğunluk oluşturdu #2

    Göçmenler, Avrupa da iş fırsatı sunan ofiste yoğunluk oluşturdu #3

    Göçmenler, Avrupa da iş fırsatı sunan ofiste yoğunluk oluşturdu #4


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    MEB'den açıklama geldi! 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıfları kapsıyor... O tarihte 81 ilde yapılacak...
    Eğitim

    MEB'den açıklama geldi! 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıfları kapsıyor... O tarihte 81 ilde yapılacak...

    2022 KPSS başvuruları başladı
    Gündem

    2022 KPSS başvuruları başladı

    Görüş Bildir