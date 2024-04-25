Gök Kubbe tamamlanıyor: Demir Kubbe'ye rakip olacak Türkiye'nin hava savunma sistemi Gök Kubbe hakkında bilgi veren Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, sistemin Demir Kubbe'ye rakip olacağını kaydetti. Akyol, "Gök Kubbe tüm yurt sathını saracak" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, son yıllarda önemli adımlar atarak savunma sanayiinde büyük başarılara imza atmayı sürdürüyor.

Milli teknolojilerde tarih yazılırken, yeni projeler bir bir hayata geçmeye devam ediyor.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA MBA Üst Düzey Bürokrat ve Sektör Liderleri Eğitimi kapsamında Zoom programı aracılığıyla bir sunum yaptı.

Gök Kubbe

Aselsan’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Akyol, yeni sistem 'Gök Kubbe' hakkında bilgi verdi.

Demir Kubbe'ye rakip olacak

Aselsan'ın geliştirdiği "Gök Kubbe", İsrail'in geliştirdiği ve 10 yıldan uzun bir süredir kullandığı hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye rakip olacak.

"Demir Kubbe’den eksiği yok, fazlası var"

Akyol yaptığı açıklamada, "Gök Kubbe" hava savunma sistemini İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştıran yorumlara yönelik Gök Kubbe için "Demir Kubbe’den eksiği yok, fazlası var. Hedef yurt sathına yaymak." dedi.

Savunma sanayiinde üretime vurgu yapan Akyol, "Yapmak kadar satmayı da öğrenmeliyiz." diyerek ihracatı nasıl geliştireceklerini açıkladı.

"Bunu Türkiye’nin bütün sathına yaymak istiyoruz"

Ahmet Akyol, Gök Kubbe için şu ifadeleri kullandı:

Biz de aslında uçtan uca hava savunma sistemimize Gök Kubbe dedik. Bunu şu anda tüm Türkiye sathına yayıyoruz. Teknoloji olarak belli bir yetkinliğe geldiğimizi düşünüyorum. Demir Kubbe’yi bizden daha öne çıkaran, ‘Bizim şurada eksik olduğumuz bir şey var.’ diyeceğimiz ben özel bir konu söyleyemeyeceğim. Biraz o coğrafyanın durumu gereği, oradaki faaliyetler çok ön plana çıktı. Biz uçtan uca sistemimizi bütün paydaşlarımızla birlikte tamamladık. Belki bunu Türkiye’nin bütün sathına yaymak, biraz daha genişletmek ve önümüzdeki dönem kurulumlarını tamamlamak bizim için bir hedef, ama ciddi bir yetkinliği kazandığımızı ve bütün bu uçtan uca çözümü oluşturduğumuzu söyleyebilirim.

"Sistemler birlikte çalışıyor"

Aydınlık'ın haberine göre Akyol, "Hava savunma döngüsünde radarlar, komuta kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, atıcı platformlar gibi birçok büyük sistem birlikte çalışır. Aselsan’ın her bir alan için özelleşmiş sistemleri bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanını koruyacak

Gök Kubbe Hava Savunma Sistemi, stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde hava savunmasını sağlamakta olup, dağıtık mimariye, yakın ve uzak konuşlanma yeteneklerine, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, zorlu hava koşullarında görev yapabilme, kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşınma, çoklu taktik veri link ile üst komuta kontrol entegrasyonu, Radar Ağı Yönetim Sistemi (RADNET) ve Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile bağlantı yeteneğine sahiptir.

Gök Kubbe sisteminde yer alan unsurlar

Gök Kubbe projesi kapsamında geliştirilmekte olan sistemler ise şu şekilde:

- Filo Seviyesi Ekipmanlar: Filo Kontrol Merkezi, Arama Radarı

- Batarya Seviyesi Ekipmanlar: Atış Kontrol Merkezi, Atış Kontrol Radarı, Füze Fırlatma Sistemleri, Füze Taşıma Yükleme Sistemleri, Tam Atım Füzeler

- Haberleşme Sistemleri: Haberleşme İstasyon Aracı, Haberleşme Röle Aracı

- Destek Ekipmanları: Bakım Onarım Aracı

- Sınıf Tipi Eğitim Simülatörü

Sistemin Genel Özellikleri

- Hava savunma planlama ve koordinasyon

- Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

- Birleştirilmiş hava resmi üretimi

- Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

- Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

- Dost Düşman Tanıma (IFF)

- Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

- Otomatik teşhis yönetimi

- Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

- Füzeler ile çift yönlü iletişim

- Telli/telsiz haberleşme

- Dik/eğik atış

- Zorlu şartlarda görev yapabilme

- HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

- Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ileüst komuta bağlantı

- Gömülü simülasyon

- Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme