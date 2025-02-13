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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla yürütülmekte olan 'Özgün Helikopter Programı'; en zorlu hava şartlarında dahi etkin faaliyet göstermek sebebiyle başlatılmıştı.

İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştiren T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri projesinde zorlu bir süreç daha geride kaldı.

ADINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Milli imkanlar ile geliştirilerek üretilen T625 GÖKBEY ilk uçuşunu 2018'de gerçekleştirdi.

Üretilen ilk T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi.

SERİ ÜRETİMLE 3 ADET YAPIMI TAMAMLANDI

Geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek etkinlikteki "GÖKBEY"in seri üretimi tamamlandı ve ilk 3 adet helikopter üretimi yapıldı.

İLK ÜRETİMİ TÖRENLE TESLİM ALINDI

Üretilen ilk T625 GÖKBEY, Genel Maksat Helikopteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

Seri üretimi tamamlanan helikopterlerin teslimatları devam ediyor.

TEST EDİLMEK İÇİN İSVEÇ'E GİTTİ

Tüm sistem ve tasarımları yerli yatırımla gerçekleştirilen helikopter; görevlerini en zorlu iklim, coğrafyalarda ve koşullarında millî TEI-TS1400 Turboşaft Motorları ile etkin bir şekilde icra etmektedir.

GÖKBEY'in sertifikasyon sürecinin tamamlanması için yapılan testler kapsamında İsveç'e gönderildi.

TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Hava aracı seviyesinde değerlendirdiği iklimlendirme sistemlerinin tekil performansları için yer testleri gerçekleştirildi.

İtki, döner kanat ve hidrolik testleri de tamamlanan GÖKBEY, kutup dairesindeki aşırı soğuk hava koşullarında dahi uçuşa dayanıklı ve hazır olduğunu kanıtladı.

60 SAATLİK UÇUŞLA BAŞARISINI KANITLADI

Test süresince GÖKBEY'e zorlayıcı manevralar gerçekleştirilerek dayanıklılığı ve verimliliği denendi.

Havacılık emniyet kriterleri çerçevesinde arıza senaryolarında güvenli uçuş kabiliyeti de başarıyla kanıtlandı. 176 knots hızında kontrol edilebilirlik testleri icra edildi.

T625 GÖKBEY'in -30 dereceye varan sıcaklıklarda 600’den fazla tekil test noktası, 60 sorti ve toplam 60 saatlik uçuş başarıyla tamamlandı.