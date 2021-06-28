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    Gökbey helikopterinin test uçuşları devam ediyor

    Gökbey helikopterinin test uçuşları devam ediyor

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey helikopterinin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdiğini duyurdu.
    • AA
    • 28.06.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 14:14
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    Savunma sanayisinde dünyada öncü ülkelerden biri haline gelen Türkiye, atılımlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak Türkiye'nin helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen Gökbey Helikopteri, ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

    YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLEN İLK HELİKOPTER

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey helikopteri, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk helikopter olma özelliğini taşıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey helikopterinin test uçuşları hakkında bilgi verdi.

    Gökbey helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    "3. PROTOTİPİ İLK UÇUŞUNU BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİ"

    Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

    "Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak Yok Yola Devam!"

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