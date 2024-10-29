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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olanları da andı.

GÖKBEY'in her aşamasında yer alan şehit Zahide Güçlü Ekici'yi de anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"GÖKBEY'İN HİKAYESİ BİZİM İÇİN DAHA ANLAMLI"

Şunu bir defa özellikle vurgulamak isterim. 2013 yılında tasarım, geliştirme ve test faaliyetleri başlayan GÖKBEY helikopterimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Tabii GÖKBEY’in hikayesini bizim için daha anlamlı ve özel kılan, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin bu projede yer almasıdır.

"ZAHİDE KARDEŞİMİZ LİDER MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞMIŞTIR"

Merhum Zahide kardeşimiz, 2021 yılından itibaren Helikopter Alt Sistem Yerlileştirme ve Tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır. Bugün, Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim edeceğimiz GÖKBEY helikopterimizle inşallah Zahide kardeşimizle birlikte diğer şehitlerimizin de ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÖKBEY'E İMZASINI ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından GÖKBEY'e imzasını attı.

GÖKBEY'e imzasını atan Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına ise şehit Zahide Güçlü Ekici'nin de adını yazdı.

Teslimatı yapılan GÖKBEY, göklerde süzülerek muazzam bir uçuş gerçekleştirdi.

GÖKBEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

T625 GÖKBEY, Türkiye'de TUSAŞ tarafından geliştirilen orta sınıf genel amaçlı bir helikopterdir. 2010 yılında geliştirmeye başlandı ve ilk uçuşunu 2018 yılında yaptı.

GÖKBEY, 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000 fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip. Harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.