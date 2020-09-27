Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında saat 15.22'de bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

OLUMSUZ DURUM YOK

11.73 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin yapılan son açıklamada ise herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtildi.