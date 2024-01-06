Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yarın yapılamayacak

AA
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den açıklama yapıldı.
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacağı duyuruldu.
Diğer hatlardaki seferlerde ise herhangi bir aksama bulunmuyor.
Arabalı vapur seferleri iptal
Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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