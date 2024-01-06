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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yarın yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yarın yapılamayacak Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.