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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli Bozcaada ve Gökçeada'ya giden feribotların seferleri zaman zaman denizde yaşanan fırtına nedeni ile aksıyor. Bugün de her iki noktaya yapılması planlanan feribot seferleri iptal oldu.